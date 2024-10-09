Литва выделяет 13 млн евро на восстановление Украины
Киев • УНН
Правительство Литвы одобрило выделение 13 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства направят в Литовский фонд сотрудничества для реализации проектов в образовании, энергетике и других сферах.
Сегодня правительство Литвы одобрило выделение 13 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению Украины. Средства будут направлены Литовскому фонду сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.
«Литва полна решимости продолжать оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, которая защищается от агрессора. С начала войны 2022 года мы осуществляем проекты по восстановлению в области образования, энергетики и других сферах через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Наш пример - побудить других международных партнеров сделать то же самое, не дожидаясь окончания войны, и тем самым укрепить надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее», - сказала министр финансов страны Гинтаре Скайсте.
Как сообщается, эти дополнительные средства являются продолжением поддержки, которую Литва предоставляет Украине через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Сейчас Фонд уже выделил из национального бюджета 24 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины.
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Среди проектов, реализованных Фондом, - ремонт школы и детского сада в Бородянке, ремонт детского сада «Рута» и установка укрытия в Ирпене. Среди текущих проектов - «Школа будущего» в Украине: подготовка типового технического проекта, программа «Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине», поддержка Литвой евроинтеграции Украины и другие проекты.
Отмечается, что с начала российской войны Литва предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на общую сумму почти 1,5 млрд евро.
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