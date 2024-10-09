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Литва выделяет 13 млн евро на восстановление Украины

Литва выделяет 13 млн евро на восстановление Украины

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:25  •  867 просмотра

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Правительство Литвы одобрило выделение 13 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства направят в Литовский фонд сотрудничества для реализации проектов в образовании, энергетике и других сферах.

Сегодня правительство Литвы одобрило выделение 13 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению Украины. Средства будут направлены Литовскому фонду сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

«Литва полна решимости продолжать оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, которая защищается от агрессора. С начала войны 2022 года мы осуществляем проекты по восстановлению в области образования, энергетики и других сферах через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Наш пример - побудить других международных партнеров сделать то же самое, не дожидаясь окончания войны, и тем самым укрепить надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее», - сказала министр финансов страны Гинтаре Скайсте.

Как сообщается, эти дополнительные средства являются продолжением поддержки, которую Литва предоставляет Украине через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Сейчас Фонд уже выделил из национального бюджета 24 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины.

Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины3 октября 2024, 09:02 • 54680 просмотров

Среди проектов, реализованных Фондом, - ремонт школы и детского сада в Бородянке, ремонт детского сада «Рута» и установка укрытия в Ирпене. Среди текущих проектов - «Школа будущего» в Украине: подготовка типового технического проекта, программа «Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине», поддержка Литвой евроинтеграции Украины и другие проекты.

Отмечается, что с начала российской войны Литва предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на общую сумму почти 1,5 млрд евро.

Литва передала Украине новую военную помощь28 сентября 2024, 12:49 • 46889 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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