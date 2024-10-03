Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины

Швейцария планирует выделить 1,5 млрд швейцарских франков (около 1,6 млрд евро) на проекты реконструкции в Украине на следующие 4 года, часть средств будет направлена на проекты восстановления с привлечением швейцарского частного сектора, сообщили в Минразвития по итогам переговоров вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы и посла Швейцарии в Украине и Молдове Феликса Бауманна, пишет УНН.

Детали

Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты "Раннего восстановления", в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 млрд швейцарских франков на проекты реконструкции в Украине на следующие 4 года. Из них 1 млрд будет направлено, как и раньше, на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь. Остальная сумма будет направлена на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора. Чтобы подчеркнуть серьезность наших намерений, здесь будет работать наш представитель, который будет ответственен за реализацию этого проекта. Именно сейчас в Киеве работает делегация частного сектора, которая знакомится с потребностями Украины в сферах, за которые отвечает министерство, в средне- и долгосрочной перспективе - отметил Бауманн.

Указано, что помощь швейцарских партнеров поможет создать новые рабочие места в регионах.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество министерства и правительства Швейцарии в рамках секторальной рабочей группы по децентрализации и региональной политики.

"Я благодарю Швейцарию за постоянную и системную поддержку, которая дает нам ощущение, что мы не один на один с врагом. Со своей стороны могу сказать, что в Минразвития теперь есть дополнительная ответственность и это важно в рамках нашего взаимодействия. У нас добавляется сфера поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сейчас в Украине более 4,5 миллиона. Поэтому один из фокусов сотрудничества - строительство жилья для таких категорий. Мы заинтересованы в активизации региональных программ и мы могли бы расширить наше сотрудничество в рамках того финансирования, которое предлагает Швейцария", - сказал Кулеба.

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