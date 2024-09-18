Киев • УНН
В октябре Швейцария организует конференцию UMAC2024 по противоминной деятельности в Украине. Цель мероприятия - сосредоточить внимание на гражданском населении и инновациях для эффективного разминирования.
В октябре Швейцария проведет конференцию по противоминной деятельности в Украине UMAC2024. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швейцарии, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что гуманитарное разминирование является критически необходимым для установления в Украине справедливого и прочного мира.
Цель UMAC2024 - поставить в центр дебатов гражданское население и показать, как инновации могут сделать противоминную деятельность более эффективной и безопасной.
Швейцария будет представлена на конференции президентом Швейцарской Конфедерации в 2024 году и главой Минобороны Виолой Амхерд и главой министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
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В целом Швейцария пригласила более 50 стран на уровне министров, а также соответствующие международные и региональные организации. Также есть участники из общественных организаций, науки и частного сектора. Кроме всех стран ЕС, были приглашены как страны-доноры, так и пострадавшие государства.
Напомним,
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для компенсации расходов на гуманитарное разминирование аграриев выделено 3 млрд грн из госбюджета. С начала года уже очищено более 200 тысяч га плодородных земель.