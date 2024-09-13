Держава компенсує аграріям витрати на розмінування: у бюджеті закладено 3 млрд грн
Київ • УНН
Держава компенсує аграріям витрати на гуманітарне розмінування. З початку року очищено понад 200 тисяч га родючих земель, найбільше у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.
Для компенсації витрат на гуманітарне розмінування аграріїв виділено 3 млрд грн з держбюджету. З початку року вже очищено понад 200 тисяч га родючих земель. Про це сказав премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в пʼятницю, передає УНН.
Зараз особливо багато уваги приділяємо розмінуванню аграрних земель. Нашим аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсуємо витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн
За його словами, з початку року понад 200 тисяч га родючих земель очистили від мін та передали аграріям.
Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина.
Нагадаємо
В Україні діють 53 сертифіковані оператори з гуманітарного розмінування, а також підрозділи ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби спецтранспорту та ДПСУ.