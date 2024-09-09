В Україні є 53 оператори протимінної діяльності - ДСНС
Київ • УНН
Голова ДСНС повідомив про 53 сертифікованих оператори з гуманітарного розмінування в Україні. Також діють підрозділи ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та інших служб, співпрацюють з 30+ міжнародними організаціями.
В Україні діють 53 сертифіковані оператори з гуманітарного розмінування, а також підрозділи ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби спецтранспорту та ДПСУ. Про це розповів голова ДСНС Андрій Даник в ефірі телемарафону, передає УНН.
В Україні є 53 оператори протимінної діяльності, які отримали відповідні сертифікаційні документи на здійснення гуманітарного розмінування
Крім них є підрозділи, які займаються розмінуванням у ДСНС, Національній поліції, Нацгвардії, Державна служба спецтранспорту та ДПСУ.
Також є потужна підтримка від наших партнерів. Зараз є співпраця з понад 30 міжнародними організаціями та компаніями, також реалізується 10 проєктів технічної допомоги
Нагадаємо
Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.