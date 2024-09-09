В Украине есть 53 оператора противоминной деятельности - ГСЧС

В Украине действуют 53 сертифицированных оператора по гуманитарному разминированию, а также подразделения ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы спецтранспорта и ГПСУ. Об этом рассказал председатель ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона, передает УНН.

В Украине есть 53 оператора противоминной деятельности, которые получили соответствующие сертификационные документы на осуществление гуманитарного разминирования - рассказал Даник.

Кроме них есть подразделения, которые занимаются разминированием в ГСЧС, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной службе спецтранспорта и ГПСУ.

Также есть мощная поддержка от наших партнеров. Сейчас есть сотрудничество с более 30 международными организациями и компаниями, также реализуется 10 проектов технической помощи - добавил Даник.

Напомним

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.