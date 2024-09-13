Государство компенсирует аграриям расходы на разминирование: в бюджете заложено 3 млрд грн

Для компенсации расходов на гуманитарное разминирование аграриев выделено 3 млрд грн из госбюджета. С начала года уже очищено более 200 тысяч га плодородных земель. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, передает УНН.

Сейчас особенно много внимания уделяем разминированию аграрных земель. Нашим аграриям, которые работают на деоккупированных территориях, полностью компенсируем расходы на гуманитарное разминирование. В госбюджете на эту программу предусмотрено 3 млрд грн - сказал Шмыгаль

По его словам, с начала года более 200 тысяч га плодородных земель очистили от мин и передали аграриям.

Топ-3 региона по разминированию с начала года: Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина.

Напомним,

В Украине действуют 53 сертифицированных оператора по гуманитарному разминированию, а также подразделения ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы спецтранспорта и ГПСУ.