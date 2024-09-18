Вже запрошено понад 50 країн: Швейцарія готується провести конференцію з розмінування України
Київ • УНН
У жовтні Швейцарія організує конференцію UMAC2024 з протимінної діяльності в Україні. Захід має на меті зосередити увагу на цивільному населенні та інноваціях для ефективнішого розмінування.
У жовтні Швейцарія проведе конференцію з протимінної діяльності в Україні UMAC2024. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Швейцарії, пише УНН.
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У відомстві наголошують, що гуманітарне розмінування є критично необхідним для встановлення в Україні справедливого та міцного миру.
Мета UMAC2024 — поставити в центр дебатів громадянське населення та показати, як інновації можуть зробити протимінну діяльність більш ефективною та безпечною.
Швейцарія буде представлена на конференції президентом Швейцарської Конфедерації у 2024 році та головою Міноборони Віолою Амхерд та головою міністерства закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом.
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Загалом Швейцарія запросила понад 50 країн на рівні міністрів, а також відповідні міжнародні та регіональні організації. Також є учасники з громадських організацій, науки та приватного сектору. Окрім усіх країн ЄС, були запрошені як країни-донори, так і постраждалі держави.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для компенсації витрат на гуманітарне розмінування аграріїв виділено 3 млрд грн з держбюджету. З початку року вже очищено понад 200 тисяч га родючих земель.