Швейцарія виділить 1,5 млрд швейцарських франків на відновлення України

Швейцарія планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько 1,6 млрд євро) на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки, частина коштів буде спрямована на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору, повідомили у Мінрозвитку за підсумками переговорів віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні та Молдові Фелікса Бауманна, пише УНН.

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Важливим фокусом нашої співпраці залишаються проєкти "Раннього відновлення", в рамках якого уряд Швейцарії планує виділити 1,5 млрд швейцарських франків на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки. З них 1 млрд буде спрямовано, як і раніше, на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору. Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі – зазначив Бауманн.

Вказано, що допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Окремо сторони обговорили співпрацю міністерства та уряду Швейцарії в межах секторальної робочої групи щодо децентралізації та регіональної політики.

"Я дякую Швейцарії за постійну та системну підтримку, яка дає нам відчуття, що ми не один на один з ворогом. Зі свого боку можу сказати, що в Мінрозвитку тепер є додаткова відповідальність і це важливо в рамках нашої взаємодії. В нас додається сфера підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких наразі в Україні понад 4,5 мільйони. Тому один із фокусів співпраці - будівництво житла для таких категорій. Ми зацікавлені в активізації регіональних програм і ми могли б розширити нашу співпрацю в межах того фінансування, що пропонує Швейцарія", - сказав Кулеба.

Вже запрошено понад 50 країн: Швейцарія готується провести конференцію з розмінування України