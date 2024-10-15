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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Фонді відновлення енергетики вже близько 700 млн євро від міжнародних партнерів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 10597 перегляди

У Фонді підтримки енергетики України партнери зібрали близько 700 млн євро для ремонту і модернізації енергосектору. Прем'єр-міністр Шмигаль подякував за солідарність та висловив сподівання на подальшу допомогу.

У Фонді відновлення енергетики вже близько 700 млн євро від міжнародних партнерів - Шмигаль

У Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих ремонту і модернізації енергосектору близько 700 млн євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Вдячний міжнародним партнерам за безпрецедентну солідарність. Саме завдяки нашим друзям і союзникам ми отримуємо необхідні засоби для ремонтів і модернізації енергосектору. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих цілей близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів. Розраховуємо, що допомога триватиме і надалі. Адже потреби України все ще залишаються величезними, а наміри росії тероризувати нашу енергетику – незмінними

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення України. Кошти будуть спрямовані Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.

Павло Башинський

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