У Фонді відновлення енергетики вже близько 700 млн євро від міжнародних партнерів - Шмигаль
Київ • УНН
У Фонді підтримки енергетики України партнери зібрали близько 700 млн євро для ремонту і модернізації енергосектору. Прем'єр-міністр Шмигаль подякував за солідарність та висловив сподівання на подальшу допомогу.
У Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих ремонту і модернізації енергосектору близько 700 млн євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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Вдячний міжнародним партнерам за безпрецедентну солідарність. Саме завдяки нашим друзям і союзникам ми отримуємо необхідні засоби для ремонтів і модернізації енергосектору. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали для цих цілей близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів. Розраховуємо, що допомога триватиме і надалі. Адже потреби України все ще залишаються величезними, а наміри росії тероризувати нашу енергетику – незмінними
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Уряд Литви схвалив виділення 13 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення України. Кошти будуть спрямовані Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги.