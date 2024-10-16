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ЄС виділяє 3 млн євро для місій МАГАТЕ на АЕС України

Київ • УНН

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Єврокомісар з енергетики оголосила про виділення 3 млн євро для моніторингових місій МАГАТЕ на АЕС України. Кошти також можуть бути використані для роботи на критично важливих підстанціях, оскільки російські атаки створюють загрози для ядерної безпеки.

ЄС виділяє 3 млн євро для місій МАГАТЕ на АЕС України

На засіданні Ради міністрів енергетики Європейського Союзу єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон оголосила про виділення 3 мільйонів євро для моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

Ці кошти також можуть бути використані для роботи на підстанціях, критично важливих для функціонування АЕС.

Сімсон підкреслила, що російські атаки на важливі підстанції в Україні створюють серйозні загрози для ядерної безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що країна готується до ще однієї складної зими через зростання інтенсивності атак.

Водночас завдяки, зокрема, і вашій підтримці, що надається як напряму обладнанням, так і через механізми Фонду підтримки енергетики України, ми імплементуємо концепцію децентралізованої розподіленої генерації, встановлюємо газові турбіни і газопоршневі установки, що допоможуть нам забезпечити електро- та теплопостачання у випадку відключень електроенергії

- сказав Герман Галущенко.

Нам вдалось стабілізувати ситуацію з енергетикою - Герман Галущенко04.04.24, 11:07 • 23478 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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