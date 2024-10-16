ЄС виділяє 3 млн євро для місій МАГАТЕ на АЕС України

На засіданні Ради міністрів енергетики Європейського Союзу єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон оголосила про виділення 3 мільйонів євро для моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

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Ці кошти також можуть бути використані для роботи на підстанціях, критично важливих для функціонування АЕС.

Сімсон підкреслила, що російські атаки на важливі підстанції в Україні створюють серйозні загрози для ядерної безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що країна готується до ще однієї складної зими через зростання інтенсивності атак.

Водночас завдяки, зокрема, і вашій підтримці, що надається як напряму обладнанням, так і через механізми Фонду підтримки енергетики України, ми імплементуємо концепцію децентралізованої розподіленої генерації, встановлюємо газові турбіни і газопоршневі установки, що допоможуть нам забезпечити електро- та теплопостачання у випадку відключень електроенергії