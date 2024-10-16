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ЕС выделяет 3 млн евро для миссий МАГАТЭ на АЭС Украины

ЕС выделяет 3 млн евро для миссий МАГАТЭ на АЭС Украины

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 21:29  •  2006 просмотра

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Еврокомиссар по энергетике объявила о выделении 3 млн евро для мониторинговых миссий МАГАТЭ на АЭС Украины. Средства также могут быть использованы для работы на критически важных подстанциях, поскольку российские атаки создают угрозы для ядерной безопасности.

На заседании Совета министров энергетики Европейского Союза еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объявила о выделении 3 миллионов евро для мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

Эти средства также могут быть использованы для работы на подстанциях, критически важных для функционирования АЭС.

Симсон подчеркнула, что российские атаки на важные подстанции в Украине создают серьезные угрозы для ядерной безопасности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что страна готовится к еще одной сложной зиме из-за роста интенсивности атак.

В то же время благодаря, в частности, и вашей поддержке, предоставляемой как напрямую оборудованием, так и через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, мы имплементируем концепцию децентрализованной распределенной генерации, устанавливаем газовые турбины и газопоршневые установки, которые помогут нам обеспечить электро- и теплоснабжение в случае отключений электроэнергии

- сказал Герман Галущенко.

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко4 апреля 2024, 08:07 • 23310 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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