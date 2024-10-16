ЕС выделяет 3 млн евро для миссий МАГАТЭ на АЭС Украины

На заседании Совета министров энергетики Европейского Союза еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объявила о выделении 3 миллионов евро для мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

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Эти средства также могут быть использованы для работы на подстанциях, критически важных для функционирования АЭС.

Симсон подчеркнула, что российские атаки на важные подстанции в Украине создают серьезные угрозы для ядерной безопасности.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко добавил, что страна готовится к еще одной сложной зиме из-за роста интенсивности атак.

В то же время благодаря, в частности, и вашей поддержке, предоставляемой как напрямую оборудованием, так и через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, мы имплементируем концепцию децентрализованной распределенной генерации, устанавливаем газовые турбины и газопоршневые установки, которые помогут нам обеспечить электро- и теплоснабжение в случае отключений электроэнергии