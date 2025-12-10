Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP

Обриси майбутньої мирної угоди для України стають більш чіткими. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Як зазначає видання, умови миру мають виглядати так:

Україна - суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки;

Україна має стати частиною Європейського Союзу і відновити свою економіку за допомогою великих інвестицій з США і країн Європи.

Автор публікації зазначає: Дональд Трамп може зірвати цей варіант угоди своїм тиском на Володимира Зеленського і європейських партнерів України. Це може призвести до того, що Україна і її європейські партнери і союзники, можуть вирішити не припиняти боротьбу з російськими окупантами, попри великі втрати і руйнування.

Це означає, що буде погано для всіх. Трамп має заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися змусити їх піти на поступки росіянам - йдеться в публікації.

Крім того, автор матеріалу з посиланням на українського чиновника, який бере участь у переговорному процесі, але побажав залишитися анонімним, публікує деякі пункти переговорів:

Членство в ЄС і гарантії безпеки для України

Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році. Таке швидке вступлення турбує деякі держави ЄС. Але адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини і Словаччини, які наразі є найбільшими противниками членства Києва в ЄС. Членство сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій. Але найважливіше, що це змусить Україну боротися зі шкідливою культурою корупції на державному рівні.

В основі цієї війни лежить питання, чи може Україна стати європейською країною. За словами автора публікації, швидке членство України в ЄС вже є перемогою. Проти цього виступає російський диктатор володимир путін, адже він вважає, що українці і росіяни є "одним народом";

Сполучені Штати нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтею 5, для захисту України у разі порушення росією угоди.

Водночас надійність гарантій США, на думку автора, підривається оновленою Стратегією національної безпеки. Автор зазначає, що новий документ підриває альянс НАТО, на якому базуються ці гарантії. Водночас команда Трампа заявляє, що вона зобов'язується продовжувати розвідувальну підтримку України з боку США, що є необхідною умовою безпеки;

Чисельність українського війська

Суверенітет України буде захищений від будь-якого вето росії. Але переговорники все ще вирішують делікатні питання – зокрема, щодо обмеження української армії. Йдеться про збільшення з 600 000 до 800 000 військових, що приблизно відповідає чисельності армії України після війни. Але Київ відмовляється від будь-яких офіційних конституційних обмежень, як того хоче росія. Незалежно від номінальної чисельності армії, чиновники заявляють, що можуть бути додаткові сили, на кшталт Національної гвардії, яка вже існує в Україні;

Демілітаризована зона

Демілітаризована зона буде створена вздовж усієї лінії припинення вогню: від Донбасу на північному сході до міст Запоріжжя та Херсона на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде розташована більш глибока зона, в якій буде заборонено використання важкої зброї. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Корею;

"Обмін територіями" і Запорізька АЕС

"Обмін територіями" є невід'ємною частиною угоди, але Україна і США все ще торгуються щодо того, як будуть пролягати кордони. Росія вимагає, щоб Україна віддала приблизно 25% території Донецької області, яку вона все ще утримує. Команда Трампа стверджує, що Україна, ймовірно, втратить більшу частину цієї території в боях протягом наступних шести місяців, і тому їй слід піти на поступки зараз, щоб уникнути жертв. Водночас Володимир Зеленський заявив, що не має права, згідно Конституції України, віддати росіянам територію;

Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, більше не перебуватиме під російською окупацією. Переговорники обговорюють можливість того, що США можуть взяти на себе управління об'єктом. Як зазначає автор публікації, це подобається окремим українським чиновникам, оскільки це забезпечить американський захист від російської агресії;

Інвестиції і економічне відновлення

Адміністрація Трампа буде прагнути сприяти інвестиціям та економічному розвитку в Україні. Одним із джерел фінансування стануть російські активи на суму понад 200 мільярдів доларів, які зараз заморожені в Європі. Переговорники Трампа вже запропонували надати Україні 100 мільярдів доларів із цих коштів на відшкодування збитків. Сума може бути збільшена.

Нагадаємо

Високопоставлені офіційні особи адміністрації Трампа наполягають, що вони "не штовхають Україну до угоди, яка їй не подобається".