WSJ: у Трампа стверджують, що не штовхають Україну до мирної угоди, яка їй не подобається
Київ • УНН
Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа заявляють, що не змушують Україну до невигідної угоди. Метою є угода, яка гарантує суверенітет України та захищає її в довгостроковій перспективі.
Високопоставлені офіційні особи адміністрації Трампа наполягають, що вони "не штовхають Україну до угоди, яка їй не подобається", повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Мета, за їхніми словами, - це "угода, прийнятна для обох сторін, яка гарантує суверенітет України та захищає її в довгостроковій перспективі".
Як пише видання, американські чиновники вказують на дні прямих переговорів між радником Президента Володимира Зеленського з національної безпеки Рустемом Умєровим та головними переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "як на доказ того, що Вашингтон не має наміру продати Київ".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія перебуває у вигіднішому становищі на переговорах з Україною. Він також розкритикував європейських лідерів за бездіяльність щодо питання припинення війни.