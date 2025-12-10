WSJ: у Трампа утверждают, что не толкают Украину к мирному соглашению, которое ей не нравится
Киев • УНН
Высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявляют, что не принуждают Украину к невыгодной сделке. Целью является соглашение, которое гарантирует суверенитет Украины и защищает ее в долгосрочной перспективе.
Высокопоставленные официальные лица администрации Трампа настаивают, что они "не толкают Украину к сделке, которая ей не нравится", сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Цель, по их словам, - это "сделка, приемлемая для обеих сторон, которая гарантирует суверенитет Украины и защищает ее в долгосрочной перспективе".
Как пишет издание, американские чиновники указывают на дни прямых переговоров между советником Президента Владимира Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым и главными переговорщиками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером "как на доказательство того, что Вашингтон не намерен продать Киев".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия находится в более выгодном положении на переговорах с Украиной. Он также раскритиковал европейских лидеров за бездействие в вопросе прекращения войны.