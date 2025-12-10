"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"

В ходе украинско-американских переговоров по прекращению войны были определены три основных «камня преткновения»: какую территорию Украина должна отдать России в рамках мирного плана; сможет ли Украина когда-либо присоединиться к НАТО; и как замороженные в ЕС российские активы могут быть использованы для восстановления Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Так, по словам неназванного американского чиновника, положение, запрещавшее Киеву вступать в НАТО, было изъято из действующего мирного плана, хотя новая версия «вообще не решает этот вопрос».

Американские чиновники указывают на дни прямых переговоров между советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым и главными переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как на доказательство того, что намерение Вашингтона не состоит в том, чтобы продать Киев - говорится в статье.

В то же время европейские чиновники прогнозируют, что США, России и Украине может потребоваться много времени, чтобы разрешить противоречия по ключевым пунктам мирного плана: страны могут обсуждать ключевые вопросы «недели или месяцы», если на поле боя не произойдут серьезные изменения.

«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем достичь быстрых результатов», - цитирует издание одного из собеседников.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия находится в более выгодном положении на переговорах с Украиной. Он также раскритиковал европейских лидеров за бездействие в прекращении войны.

