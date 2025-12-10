"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 5136 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 11642 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 30018 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 16189 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 11829 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 31765 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 29700 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 23687 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29319 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 53237 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.7м/с
94%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину9 декабря, 14:11 • 13192 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине9 декабря, 14:57 • 13774 просмотра
Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины9 декабря, 15:54 • 4988 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 8516 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский19:09 • 8050 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 31763 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 33116 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 53237 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 18302 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 66582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Барак Обама
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Сумы
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 8528 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 27848 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 29171 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 65621 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71080 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
R-360 Нептун
Серия Airbus A320
Boeing 737 MAX

"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Положение, запрещавшее Киеву вступать в НАТО, было изъято из действующего мирного плана, хотя новая версия вообще не решает этот вопрос. В то же время европейские чиновники прогнозируют, что США, России и Украине может потребоваться много времени, чтобы разрешить противоречия.

"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"

В ходе украинско-американских переговоров по прекращению войны были определены три основных «камня преткновения»: какую территорию Украина должна отдать России в рамках мирного плана; сможет ли Украина когда-либо присоединиться к НАТО; и как замороженные в ЕС российские активы могут быть использованы для восстановления Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Так, по словам неназванного американского чиновника, положение, запрещавшее Киеву вступать в НАТО, было изъято из действующего мирного плана, хотя новая версия «вообще не решает этот вопрос».

Американские чиновники указывают на дни прямых переговоров между советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым и главными переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как на доказательство того, что намерение Вашингтона не состоит в том, чтобы продать Киев

- говорится в статье.

В то же время европейские чиновники прогнозируют, что США, России и Украине может потребоваться много времени, чтобы разрешить противоречия по ключевым пунктам мирного плана: страны могут обсуждать ключевые вопросы «недели или месяцы», если на поле боя не произойдут серьезные изменения.

«Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, трудно представить, как, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, мы можем достичь быстрых результатов», - цитирует издание одного из собеседников.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия находится в более выгодном положении на переговорах с Украиной. Он также раскритиковал европейских лидеров за бездействие в прекращении войны.

Урсула фон дер Ляйен: Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров09.12.25, 02:46 • 5742 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина