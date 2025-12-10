$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 11712 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 16263 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 11880 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 31828 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 29735 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23700 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
9 грудня, 10:26 • 29331 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
9 грудня, 09:02 • 37772 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 53267 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Публікації
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 53268 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 66591 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Положення, яке забороняло Києву вступати до НАТО, було вилучено з чинного мирного плану, хоча нова версія взагалі не вирішує це питання. Водночас європейські посадовці прогнозують, що США, росії та Україні може знадобитися багато часу, щоб вирішити протиріччя.

"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"

Під час українсько-американських переговорів щодо припинення війни було визначено три основні "камені спотикання": яку територію Україна повинна віддати росії в рамках мирного плану; чи зможе Україна коли-небудь приєднатися до НАТО; і як заморожені в ЄС російські активи можуть бути використані для відновлення України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

Так, за словами неназваного американського посадовця, положення, яке забороняло Києву вступати до НАТО, було вилучено з чинного мирного плану, хоча нова версія "взагалі не вирішує це питання".

Американські чиновники вказують на дні прямих переговорів між радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим та головними переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером як на доказ того, що намір Вашингтона не полягає в тому, щоб продати Київ

- йдеться у статті.

Водночас європейські посадовці прогнозують, що США, росії та Україні може знадобитися багато часу, щоб вирішити протиріччя щодо ключових пунктів мирного плану: країни можуть обговорювати ключові питання "тижні чи місяці", якщо на полі бою не відбудуться серйозні зміни.

"Ми знаємо, що американці хочуть швидких результатів. З іншого боку, важко уявити, як, враховуючи складність обговорюваних питань, ми можемо досягти швидких результатів", - цитує видання одного зі співрозмовників.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія перебуває у вигіднішому становищі на переговорах з Україною. Він також розкритикував європейських лідерів за бездіяльність у припиненні війни.

Вадим Хлюдзинський

