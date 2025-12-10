Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP

Очертания будущего мирного соглашения для Украины становятся более четкими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Как отмечает издание, условия мира должны выглядеть так:

Украина - суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности;

Украина должна стать частью Европейского Союза и восстановить свою экономику с помощью крупных инвестиций из США и стран Европы.

Автор публикации отмечает: Дональд Трамп может сорвать этот вариант соглашения своим давлением на Владимира Зеленского и европейских партнеров Украины. Это может привести к тому, что Украина и ее европейские партнеры и союзники могут решить не прекращать борьбу с российскими оккупантами, несмотря на большие потери и разрушения.

Это означает, что будет плохо для всех. Трамп должен успокоить Украину и Европу, а не пытаться заставить их пойти на уступки россиянам - говорится в публикации.

Кроме того, автор материала со ссылкой на украинского чиновника, участвующего в переговорном процессе, но пожелавшего остаться анонимным, публикует некоторые пункты переговоров:

Членство в ЕС и гарантии безопасности для Украины

Украина присоединится к Европейскому Союзу уже в 2027 году. Такое быстрое вступление беспокоит некоторые государства ЕС. Но администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии, которые сейчас являются крупнейшими противниками членства Киева в ЕС. Членство будет способствовать развитию торговли и инвестиций. Но самое важное, что это заставит Украину бороться с вредной культурой коррупции на государственном уровне.

В основе этой войны лежит вопрос, может ли Украина стать европейской страной. По словам автора публикации, быстрое членство Украины в ЕС уже является победой. Против этого выступает российский диктатор владимир путин, ведь он считает, что украинцы и россияне являются "одним народом";

Соединенные Штаты предоставят Украине гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены статьей 5, для защиты Украины в случае нарушения россией соглашения.

В то же время надежность гарантий США, по мнению автора, подрывается обновленной Стратегией национальной безопасности. Автор отмечает, что новый документ подрывает альянс НАТО, на котором базируются эти гарантии. В то же время команда Трампа заявляет, что она обязуется продолжать разведывательную поддержку Украины со стороны США, что является необходимым условием безопасности;

Численность украинской армии

Суверенитет Украины будет защищен от любого вето россии. Но переговорщики все еще решают деликатные вопросы - в частности, относительно ограничения украинской армии. Речь идет об увеличении с 600 000 до 800 000 военных, что примерно соответствует численности армии Украины после войны. Но Киев отказывается от любых официальных конституционных ограничений, как того хочет россия. Независимо от номинальной численности армии, чиновники заявляют, что могут быть дополнительные силы, вроде Национальной гвардии, которая уже существует в Украине;

Демилитаризованная зона

Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня: от Донбасса на северо-востоке до городов Запорожья и Херсона на юге. За этой демилитаризованной зоной будет расположена более глубокая зона, в которой будет запрещено использование тяжелого оружия. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею;

"Обмен территориями" и Запорожская АЭС

"Обмен территориями" является неотъемлемой частью соглашения, но Украина и США все еще торгуются относительно того, как будут пролегать границы. россия требует, чтобы Украина отдала примерно 25% территории Донецкой области, которую она все еще удерживает. Команда Трампа утверждает, что Украина, вероятно, потеряет большую часть этой территории в боях в течение следующих шести месяцев, и поэтому ей следует пойти на уступки сейчас, чтобы избежать жертв. В то же время Владимир Зеленский заявил, что не имеет права, согласно Конституции Украины, отдать россиянам территорию;

Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе, больше не будет находиться под российской оккупацией. Переговорщики обсуждают возможность того, что США могут взять на себя управление объектом. Как отмечает автор публикации, это нравится отдельным украинским чиновникам, поскольку это обеспечит американскую защиту от российской агрессии;

Инвестиции и экономическое восстановление

Администрация Трампа будет стремиться способствовать инвестициям и экономическому развитию в Украине. Одним из источников финансирования станут российские активы на сумму более 200 миллиардов долларов, которые сейчас заморожены в Европе. Переговорщики Трампа уже предложили предоставить Украине 100 миллиардов долларов из этих средств на возмещение ущерба. Сумма может быть увеличена.

Напомним

Высокопоставленные официальные лица администрации Трампа настаивают, что они "не толкают Украину к соглашению, которое ей не нравится".