Ексклюзив
11:46 • 1998 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 5548 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 18525 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 17228 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 25847 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34453 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31569 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 28063 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46245 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71135 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Безпека України може визначатися лише із залученням України: Зеленський про розмову із президентом Фінляндії

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб скоординували позиції щодо мирних зусиль. Вони мають спільне бачення, що безпека України та Європи визначається лише за їхньої участі.

Безпека України може визначатися лише із залученням України: Зеленський про розмову із президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив про спільне бачення - "безпека України може визначатися лише із залученням України", передає УНН.

Під час розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом детально скоординували позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків. Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи 

- повідомив Зеленський.

За його словами, "саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям".

Глава держави наголосив, що цінує "конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни".

Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи 

- резюмував Президент.

Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25.11.25, 11:24 • 17221 перегляд

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Повідомлялося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів, які розпочалися у Женеві між Україною та США 23 листопада, скоротили до 19 пунктів.

За даними Reuters, переговори продовжилися 24 листопада. Пізніше у той же день Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, він чекав повноцінної доповіді щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори мали продовжитися на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

За повідомленнями, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна