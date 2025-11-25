Безпека України може визначатися лише із залученням України: Зеленський про розмову із президентом Фінляндії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб скоординували позиції щодо мирних зусиль. Вони мають спільне бачення, що безпека України та Європи визначається лише за їхньої участі.
Президент України Володимир Зеленський після розмови із президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив про спільне бачення - "безпека України може визначатися лише із залученням України", передає УНН.
Під час розмови з Президентом Фінляндії Александром Стуббом детально скоординували позиції щодо мирних зусиль та наших подальших кроків. Маємо спільне бачення: безпека України може визначатися лише із залученням України, так само як безпека Європи може визначатися лише за участі Європи
За його словами, "саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям".
Глава держави наголосив, що цінує "конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни".
Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Повідомлялося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів, які розпочалися у Женеві між Україною та США 23 листопада, скоротили до 19 пунктів.
За даними Reuters, переговори продовжилися 24 листопада. Пізніше у той же день Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, він чекав повноцінної доповіді щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори мали продовжитися на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.
За повідомленнями, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.