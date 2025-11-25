Безопасность Украины может определяться только с участием Украины: Зеленский о разговоре с президентом Финляндии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб скоординировали позиции по мирным усилиям. У них есть общее видение, что безопасность Украины и Европы определяется только при их участии.
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил об общем видении - "безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины", передает УНН.
Во время разговора с Президентом Финляндии Александром Стуббом детально скоординировали позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам. Имеем общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы
По его словам, "именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям".
Глава государства подчеркнул, что ценит "конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны".
Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы
Дополнение
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.
По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.
Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.
По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.