Безопасность Украины может определяться только с участием Украины: Зеленский о разговоре с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил об общем видении - "безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины", передает УНН.

Во время разговора с Президентом Финляндии Александром Стуббом детально скоординировали позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам. Имеем общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы - сообщил Зеленский.

По его словам, "именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям".

Глава государства подчеркнул, что ценит "конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны".

Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы - резюмировал Президент.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.

По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.