Безопасность Украины может определяться только с участием Украины: Зеленский о разговоре с президентом Финляндии

Эксклюзив
11:46 • 2494 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 6508 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 19224 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 17607 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 26165 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 34582 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31662 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28111 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46313 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71182 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 19632 просмотра
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 6052 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 59515 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 40460 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28434 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 19212 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 74168 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 102377 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 92674 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 98755 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 28592 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 61914 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63321 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 70702 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80031 просмотра
Безопасность Украины может определяться только с участием Украины: Зеленский о разговоре с президентом Финляндии

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб скоординировали позиции по мирным усилиям. У них есть общее видение, что безопасность Украины и Европы определяется только при их участии.

Безопасность Украины может определяться только с участием Украины: Зеленский о разговоре с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил об общем видении - "безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины", передает УНН.

Во время разговора с Президентом Финляндии Александром Стуббом детально скоординировали позиции по мирным усилиям и нашим дальнейшим шагам. Имеем общее видение: безопасность Украины может определяться только с привлечением Украины, так же как безопасность Европы может определяться только при участии Европы

- сообщил Зеленский.

По его словам, "именно это сейчас происходит благодаря совместным усилиям".

Глава государства подчеркнул, что ценит "конструктивный подход Соединенных Штатов в этой совместной работе для прекращения кровопролития и войны".

Я благодарен всем, кто помогает мирным усилиям и работает вместе с нами над тем, чтобы прекратить войну и обеспечить настоящий и гарантированный мир и безопасность для Украины и остальной Европы

- резюмировал Президент.

Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре25.11.25, 11:24 • 17607 просмотров

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Сообщалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф по итогам переговоров, которые начались в Женеве между Украиной и США 23 ноября, сократили до 19 пунктов.

По данным Reuters, переговоры продолжились 24 ноября. Позже в тот же день Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, он ждал полноценного доклада о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры должны были продолжиться на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина