Американський літак-розвідник Boeing RC-135U зафіксовано над Чорним морем біля Севастополя

Американський розвідувальний літак Boeing RC-135U зафіксували над Чорним морем неподалік Севастополя, що спричинило занепокоєння серед російських військових і місцевих ЗМІ. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, моніторинговий сайт ItaMilRadar.

Літак-шпигун американських ВПС прямо зараз кружляє над Чорним морем. Він вилетів із Британії та пролетів шість країн, щоб вести розвіддіяльність поряд із рф - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що американський літак-розвідник Boeing RC-135U Combat Sent із позивним JAKE37 кружляє у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

"Літак-розвідник літає від Севастополя та в безпосередній близькості до Сочі", - йдеться у дописі.

За інформацією росЗМІ, літак ВПС США вилетів із військово-повітряної бази Мілденхолл у британському графстві Саффолк близько п’яти годин тому. Після цього він пролетів над територією Нідерландів, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини та вийшов до Чорного моря з боку Румунії.

Довідка

RC-135U - один із найбільш спеціалізованих варіантів сімейства Rivet Joint, призначений для збору та аналізу радіолокаційного випромінювання, що забезпечує детальну електронну розвідку (ELINT) про системи протиповітряної оборони та радіолокаційні мережі противника.

Нагадаємо

За жовтень 2025 року зафіксовано 20 інцидентів порушення повітряного простору країн Європи росією, включаючи провокації дронами та літаками. Інтенсивність провокацій зберігається на рівні вересня, але зменшувалася напередодні розмови Трампа з путіним.

