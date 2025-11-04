Американський літак-розвідник Boeing RC-135U зафіксовано над Чорним морем біля Севастополя

ukenru
3 листопада, 17:51 • 12678 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 34323 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 25927 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 27831 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 25336 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 34099 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17186 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15265 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29297 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33827 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 16879 перегляди
Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару3 листопада, 16:56 • 3478 перегляди
Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська, де залишилось близько 60 окупантів3 листопада, 17:31 • 6702 перегляди
Іранський лідер висунув Трампу ультиматум, що поглиблює напругу на Близькому Сході3 листопада, 18:15 • 4456 перегляди
Удар рф по Дніпропетровщині, де загинули цивільні та військові: певні посадові особи відсторонені від займаних посад3 листопада, 18:37 • 7418 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 34328 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 34100 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 31886 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 46282 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 53194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Польща
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 16898 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 21931 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 31919 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 32811 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 53964 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok
Financial Times

Американський літак-розвідник Boeing RC-135U зафіксовано над Чорним морем біля Севастополя

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Американський розвідувальний літак Boeing RC-135U кружляє над Чорним морем неподалік Севастополя, викликавши занепокоєння у російських військових. Літак вилетів з Британії та пролетів шість країн для розвіддіяльності поблизу РФ.

Американський літак-розвідник Boeing RC-135U зафіксовано над Чорним морем біля Севастополя

Американський розвідувальний літак Boeing RC-135U зафіксували над Чорним морем неподалік Севастополя, що спричинило занепокоєння серед російських військових і місцевих ЗМІ. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ, моніторинговий сайт ItaMilRadar.

Літак-шпигун американських ВПС прямо зараз кружляє над Чорним морем. Він вилетів із Британії та пролетів шість країн, щоб вести розвіддіяльність поряд із рф

- пишуть росЗМІ.

Зазначається, що американський літак-розвідник Boeing RC-135U Combat Sent із позивним JAKE37 кружляє у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

"Літак-розвідник літає від Севастополя та в безпосередній близькості до Сочі", - йдеться у дописі.

За інформацією росЗМІ, літак ВПС США вилетів із військово-повітряної бази Мілденхолл у британському графстві Саффолк близько п’яти годин тому. Після цього він пролетів над територією Нідерландів, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини та вийшов до Чорного моря з боку Румунії.

Довідка

RC-135U - один із найбільш спеціалізованих варіантів сімейства Rivet Joint, призначений для збору та аналізу радіолокаційного випромінювання, що забезпечує детальну електронну розвідку (ELINT) про системи протиповітряної оборони та радіолокаційні мережі противника.

Нагадаємо

За жовтень 2025 року зафіксовано 20 інцидентів порушення повітряного простору країн Європи росією, включаючи провокації дронами та літаками. Інтенсивність провокацій зберігається на рівні вересня, але зменшувалася напередодні розмови Трампа з путіним.

Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем31.10.25, 22:22 • 5171 перегляд

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Повітряні сили США
Дональд Трамп
Чорне море
Велика Британія
Чехія
Німеччина
Нідерланди
Румунія
Словаччина
Угорщина
Севастополь