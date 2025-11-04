Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U зафиксирован над Черным морем возле Севастополя

ukenru
3 ноября, 17:51 • 12954 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 35557 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 26661 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 28559 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 25896 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 34415 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17250 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15287 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29332 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33860 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара3 ноября, 16:56 • 3946 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 7218 просмотра
Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске3 ноября, 17:44 • 3356 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 4924 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей3 ноября, 18:37 • 7886 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 35558 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 34415 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 32095 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46500 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 53408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 17182 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 22047 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 32032 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32912 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 54074 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
ТикТок

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U зафиксирован над Черным морем возле Севастополя

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U кружит над Черным морем неподалеку от Севастополя, вызвав беспокойство у российских военных. Самолет вылетел из Британии и пролетел шесть стран для разведывательной деятельности вблизи РФ.

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U зафиксирован над Черным морем возле Севастополя

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U был замечен над Черным морем недалеко от Севастополя, что вызвало обеспокоенность среди российских военных и местных СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ, мониторинговый сайт ItaMilRadar.

Самолет-шпион американских ВВС прямо сейчас кружит над Черным морем. Он вылетел из Британии и пролетел шесть стран, чтобы вести разведдеятельность рядом с РФ

- пишут росСМИ.

Отмечается, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

"Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи", - говорится в сообщении.

По информации росСМИ, самолет ВВС США вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл в британском графстве Саффолк около пяти часов назад. После этого он пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и вышел к Черному морю со стороны Румынии.

Справка

RC-135U — один из наиболее специализированных вариантов семейства Rivet Joint, предназначенный для сбора и анализа радиолокационного излучения, что обеспечивает детальную электронную разведку (ELINT) о системах противовоздушной обороны и радиолокационных сетях противника.

Напомним

За октябрь 2025 года зафиксировано 20 инцидентов нарушения воздушного пространства стран Европы Россией, включая провокации дронами и самолетами. Интенсивность провокаций сохраняется на уровне сентября, но уменьшалась накануне разговора Трампа с Путиным.

Польша в третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем31.10.25, 22:22 • 5175 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Черное море
Великобритания
Чешская Республика
Германия
Нидерланды
Румыния
Словакия
Венгрия
Севастополь