Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U зафиксирован над Черным морем возле Севастополя

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U кружит над Черным морем неподалеку от Севастополя, вызвав беспокойство у российских военных. Самолет вылетел из Британии и пролетел шесть стран для разведывательной деятельности вблизи РФ.
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U был замечен над Черным морем недалеко от Севастополя, что вызвало обеспокоенность среди российских военных и местных СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ, мониторинговый сайт ItaMilRadar.
Самолет-шпион американских ВВС прямо сейчас кружит над Черным морем. Он вылетел из Британии и пролетел шесть стран, чтобы вести разведдеятельность рядом с РФ
Отмечается, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.
"Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи", - говорится в сообщении.
По информации росСМИ, самолет ВВС США вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл в британском графстве Саффолк около пяти часов назад. После этого он пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и вышел к Черному морю со стороны Румынии.
RC-135U — один из наиболее специализированных вариантов семейства Rivet Joint, предназначенный для сбора и анализа радиолокационного излучения, что обеспечивает детальную электронную разведку (ELINT) о системах противовоздушной обороны и радиолокационных сетях противника.
За октябрь 2025 года зафиксировано 20 инцидентов нарушения воздушного пространства стран Европы Россией, включая провокации дронами и самолетами. Интенсивность провокаций сохраняется на уровне сентября, но уменьшалась накануне разговора Трампа с Путиным.
