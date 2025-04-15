У боях за Київщину була визначена доля України – Зеленський ушанував пам’ять воїнів, полеглих у битві за Мощун

У боях за Мощун і Київську область була вирішена доля України та її столиці, де героїзм українських солдатів і підлість російського ворога стали очевидні всьому світу.