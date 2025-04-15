На Київщині затримали угруповання, яке під виглядом реабілітаційного центру змушувало алкозалежних безоплатно працювати на будівництві. Людей утримували в жахливих умовах.
У Гостомелі завершили відбудову багатоквартирного будинку на вулиці Остромирській, 67, який був зруйнований під час війни. Понад 60 мешканців можуть повернутися до своїх повністю відновлених осель.
Руслан Кравченко, голова Київської ОВА, відмовився від картини, яку йому хотів подарувати художник Володимир Козюк, посилаючись на антикорупційне законодавство. Картина буде передана на аукціон для збору коштів на користь Київської обласної дитячої лікарні.
Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.
Український військовий Олексій "Сталкер" назвав брехнею заяву Петра Порошенка про особистий захист Києва зі зброєю. Він звинуватив Порошенка у спекуляції на смертях загиблих захисників Київщини.
Генерал-майор Володимир Селівьорстов отримав заочну підозру за командування операцією із захоплення Києва на початку війни. СБУ зібрала докази його участі в агресивній війні проти України.
У Київській області відбудовують 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими окупантами, за програмою UNITED24. Вже введено в експлуатацію 4 будинки, зокрема в Гостомелі.
Начальник Київської ОВА вимагає завершити відбудову дитсадка "Веселка" до кінця 2024 року. У разі невиконання, договір буде розірвано, а підрядник відшкодує збитки через суд.
На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.
На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.
У Гостомелі на Київщині діти виявили гранату на дитячому майданчику. Батьки вчасно помітили небезпеку, викликали саперів ДСНС, які вилучили ручну гранату Ф-1.
У Гостомелі 27-річний водій Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив 17-річного велосипедиста. Потерпілого доставлено до лікарні, а на водія складено протокол за керування у нетверезому стані.
Президент України відвідав передовий командний пункт ССО у районі Вовчанська. Зеленський нагородив військових та обговорив стратегію розвитку Сил спеціальних операцій з командуванням.
29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ. ССО виконують складні бойові завдання, пройшли сертифікацію НАТО і беруть участь у ключових операціях з оборони України.
Двоє хлопчиків віком 9 та 10 років постраждали внаслідок зіткнення автомобілів Citroen та Honda у Гостомелі Київської області.
Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.
У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.
Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.
В КОВА розповіли про реконструкцію багатоповерхового житлового будинку у Милі Київської області, які був пошкоджений російською агресією навесні 2022 року.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині.
Офіцера росгвардії, який катував близько 100 цивільних осіб та військовополонених, тримаючи їх у морозильних камерах в аеропорту Гостомеля під час окупації у березні 2022 року, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни.
Президент Фінляндії Александр Стубб відвідав зруйнований аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де українські воїни показали йому місця запеклих боїв та залишки найбільшого у світі транспортного літака "Мрія", знищеного російськими окупантами.
У Київській області повністю або частково відновлено понад 17 000 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії.
У другу річницю визволення Київщини Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, поліції та рятувальникам, які захищали Бучу та евакуювали мирне населення під час російської окупації.
Двох російських солдатів засуджено до довічного ув'язнення за розстріл чотирьох цивільних осіб у Чернігівській області.
Зеленський наголосив на нагальній потребі в отриманні від партнерів "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад від російського ракетного терору.
Президент Зеленський взяв участь в уроці вшанування перемог України у війні, зокрема у вирішальних боях за Гостомель та Мощун, наголосивши на важливості пам'яті про захисників, які здобули ці ключові перемоги.
У боях за Мощун і Київську область була вирішена доля України та її столиці, де героїзм українських солдатів і підлість російського ворога стали очевидні всьому світу.
офіцер російської нацгвардії підозрюється у тому, що, виконуючи наказ вбивати цивільних осіб, стріляв по автомобілях у Гостомелі, вбивши 11 і поранивши 15 цивільних осіб.
Президент Зеленський нагородив військовослужбовців, які захищали аеропорт "Антонов" на початку російського вторгнення, державними нагородами, включно зі званням Героя України.