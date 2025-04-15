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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25974 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155682 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138707 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134470 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134506 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196301 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77565 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164644 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Змушували алкозалежних безплатно працювати на будівництві: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр

На Київщині затримали угруповання, яке під виглядом реабілітаційного центру змушувало алкозалежних безоплатно працювати на будівництві. Людей утримували в жахливих умовах.

Кримінал та НП • 21 березня, 09:56 • 31207 перегляди

У Гостомелі відновили 16-квартирний будинок, зруйнований окупантами

У Гостомелі завершили відбудову багатоквартирного будинку на вулиці Остромирській, 67, який був зруйнований під час війни. Понад 60 мешканців можуть повернутися до своїх повністю відновлених осель.

Суспільство • 30 грудня, 09:28 • 44600 перегляди

Очільник КОВА Кравченко відмовився від цінної картини через антикорупційне законодавство

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА, відмовився від картини, яку йому хотів подарувати художник Володимир Козюк, посилаючись на антикорупційне законодавство. Картина буде передана на аукціон для збору коштів на користь Київської обласної дитячої лікарні.

Суспільство • 23 жовтня, 14:12 • 19213 перегляди

Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни

Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.

Суспільство • 22 жовтня, 13:54 • 18959 перегляди

Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

Український військовий Олексій "Сталкер" назвав брехнею заяву Петра Порошенка про особистий захист Києва зі зброєю. Він звинуватив Порошенка у спекуляції на смертях загиблих захисників Київщини.

Політика • 21 жовтня, 13:09 • 16277 перегляди

Командував операцією "Київ за три дні": російський генерал заочно отримав підозру

Генерал-майор Володимир Селівьорстов отримав заочну підозру за командування операцією із захоплення Києва на початку війни. СБУ зібрала докази його участі в агресивній війні проти України.

Війна • 17 жовтня, 10:13 • 14228 перегляди

На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко

У Київській області відбудовують 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими окупантами, за програмою UNITED24. Вже введено в експлуатацію 4 будинки, зокрема в Гостомелі.

Суспільство • 29 вересня, 09:59 • 18052 перегляди

Кравченко: "Якщо дитсадок "Веселка" у Гостомелі не буде зданий до кінця цього року, з підрядниками буде розірвано договір”

Начальник Київської ОВА вимагає завершити відбудову дитсадка "Веселка" до кінця 2024 року. У разі невиконання, договір буде розірвано, а підрядник відшкодує збитки через суд.

Суспільство • 28 вересня, 10:45 • 16497 перегляди

На Київщині 21 родина переселенців отримала житло в спеціальному Містечку Хансена - ОВА

На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.

Суспільство • 25 вересня, 16:25 • 32622 перегляди

У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео

На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.

Суспільство • 25 вересня, 10:34 • 15322 перегляди

На Київщині на дитячому майданчику знайшли гранату

У Гостомелі на Київщині діти виявили гранату на дитячому майданчику. Батьки вчасно помітили небезпеку, викликали саперів ДСНС, які вилучили ручну гранату Ф-1.

Кримінал та НП • 17 серпня, 12:17 • 19127 перегляди

У Гостомелі нетверезий водій Skoda збив велосипедиста, останнього забрали у лікарню - поліція

У Гостомелі 27-річний водій Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив 17-річного велосипедиста. Потерпілого доставлено до лікарні, а на водія складено протокол за керування у нетверезому стані.

Кримінал та НП • 4 серпня, 12:08 • 27429 перегляди

Зеленський відвідав командний пункт ССО біля Вовчанська: заслухав доповідь щодо діяльності спецпризначенців

Президент України відвідав передовий командний пункт ССО у районі Вовчанська. Зеленський нагородив військових та обговорив стратегію розвитку Сил спеціальних операцій з командуванням.

Війна • 29 липня, 10:34 • 75559 перегляди

Сьогодні День Сил спеціальних операцій ЗСУ: роль ССО у відбитті російської агресії

29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ. ССО виконують складні бойові завдання, пройшли сертифікацію НАТО і беруть участь у ключових операціях з оборони України.

Суспільство • 29 липня, 03:33 • 33580 перегляди

На Київщині з’ясовуються обставини ДТП, у якій постраждали 9 та 10-річний хлопці

Двоє хлопчиків віком 9 та 10 років постраждали внаслідок зіткнення автомобілів Citroen та Honda у Гостомелі Київської області.

Кримінал та НП • 17 червня, 15:58 • 18252 перегляди

Звільнені нацгвардійці, прикордонники та цивільні: СБУ показали ексклюзивні кадри з останнього обміну полоненими

Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.

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У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

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Розстріляв цивільний автомобіль у Гостомелі: ідентифіковано ще одного військовослужбовця рф

Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.

Війна • 9 травня, 13:18 • 18786 перегляди

Відновлення Київщини: в КОВА розповіли, як у Милі триває реконструкція житлової багатоповерхівки

В КОВА розповіли про реконструкцію багатоповерхового житлового будинку у Милі Київської області, які був пошкоджений російською агресією навесні 2022 року.

Суспільство • 18 квітня, 11:10 • 29284 перегляди

Оглянуто понад 500 населених пунктів та більше ніж 12 тисяч об'єктів нерухомості - Рувін про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині.

Війна • 15 квітня, 09:37 • 17151 перегляди

Судитимуть офіцера росгвардії, який катував цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля

Офіцера росгвардії, який катував близько 100 цивільних осіб та військовополонених, тримаючи їх у морозильних камерах в аеропорту Гостомеля під час окупації у березні 2022 року, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни.

Кримінал та НП • 5 квітня, 10:36 • 27100 перегляди

Побачив місця найзапекліших боїв та знищену "Мрію": президент Фінляндії відвідав Гостомель

Президент Фінляндії Александр Стубб відвідав зруйнований аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де українські воїни показали йому місця запеклих боїв та залишки найбільшого у світі транспортного літака "Мрія", знищеного російськими окупантами.

Війна • 3 квітня, 12:58 • 25379 перегляди

На Київщині відновили понад 17 тис. обʼєктів, які пошкодили росіяни - Руслан Кравченко

У Київській області повністю або частково відновлено понад 17 000 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Суспільство • 1 квітня, 12:25 • 24367 перегляди

Президент України вручив державні нагороди воїнам ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, поліцейським та рятувальникам

У другу річницю визволення Київщини Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, поліції та рятувальникам, які захищали Бучу та евакуювали мирне населення під час російської окупації.

Війна • 31 березня, 15:54 • 42983 перегляди

Розстріляли чотирьох цивільних на Чернігівщині: двох військових рф засуджено до довічного ув'язнення

Двох російських солдатів засуджено до довічного ув'язнення за розстріл чотирьох цивільних осіб у Чернігівській області.

Війна • 27 березня, 14:01 • 24296 перегляди

Patriot та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні – Зеленський

Зеленський наголосив на нагальній потребі в отриманні від партнерів "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад від російського ракетного терору.

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Зеленський відвідав ліцей у Гостомелі та поспілкувався із школярами

Президент Зеленський взяв участь в уроці вшанування перемог України у війні, зокрема у вирішальних боях за Гостомель та Мощун, наголосивши на важливості пам'яті про захисників, які здобули ці ключові перемоги.

Війна • 21 березня, 15:02 • 24108 перегляди

У боях за Київщину була визначена доля України – Зеленський ушанував пам’ять воїнів, полеглих у битві за Мощун

У боях за Мощун і Київську область була вирішена доля України та її столиці, де героїзм українських солдатів і підлість російського ворога стали очевидні всьому світу.

Війна • 21 березня, 12:33 • 70240 перегляди

Прокуратура повідомила про підозру російському офіцеру, який розстрілював цивільні авто у Гостомелі

офіцер російської нацгвардії підозрюється у тому, що, виконуючи наказ вбивати цивільних осіб, стріляв по автомобілях у Гостомелі, вбивши 11 і поранивши 15 цивільних осіб.

Кримінал та НП • 20 березня, 10:35 • 27073 перегляди

Зеленський нагородив військових, які брали участь в обороні аеропорту "Антонов"

Президент Зеленський нагородив військовослужбовців, які захищали аеропорт "Антонов" на початку російського вторгнення, державними нагородами, включно зі званням Героя України.

Війна • 24 лютого, 18:47 • 26946 перегляди