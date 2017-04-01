Изменения в апреле: оплата за газ по-новому, реестр возмещения НДС, начало отключения отопления

Украинцы будут платить за газ по-новому

С 1 апреля украинцы будут платить за газ по двум показателям. Это произойдет из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки.

В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы будут отдельно платить абонентскую плату при оплате газоснабжения. Она будет отличаться, учитывая мощность.

Как пояснили в регуляторе, ранее 87% стоимости в "платежке" составлял газ как товар, а остальные 13% - услуги по транспортировке и распределению. Теперь цена на газ в 6879 грн за 1 тыс. куб. м будет уменьшена из-за изъятия из нее цены транспортировки и распределения. Кроме того, потребитель сможет сам выбирать поставщика газа.

Как сообщил Премьер Владимир Гройсман, цена на газ с апреля снизится на 800 грн и составит 6079 грн.

При этом тариф на распределение газа для облгазов будет варьироваться по регионам. В частности, для ПАО "Киевгаз" тариф на услуги распределения природного газа для бытовых потребителей НКРЭКУ установлен на уровне 0,01273 грн за 1 куб. м в час (без НДС).

Вице-премьер Павел Розенко пообещал, что введение абонплаты за газ не приведет к увеличению суммы платежек.

Газ для промышленности вновь подешевеет

"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля. Компания предложила на апрель цену на газ на уровне 7,675 тыс. грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в марте - 8,553 тыс. грн) при условии предоплаты промпотребителями, которые собираются покупать газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц и у которых нет долгов перед компанией.

Тариф для "Энергоатома" и "Укрэнерго" увеличится

НКРЭКУ увеличит тариф для ГП "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электрической энергии на 2,9% с 46,64 коп. за 1 кВт-ч до 48 коп. за 1 кВт-ч (без НДС) с 1 апреля. Регулятор с апреля также увеличит средневзвешенный тариф "Укрэнерго" на 12,2% - с 6,178 до 6,933 коп за 1 кВт-ч (без НДС).

Заработает реестр возмещения НДС

Автоматический реестр возмещения НДС заработает в тестовом режиме с 1 апреля. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

Глава государства ожидает полного и эффективного проведения аудита невозмещенного НДС.

Кабмин запускает реструктуризацию долгов ТКЭ

С 1 апреля заработает Реестр предприятий тепло- и водоснабжения, которые смогут урегулировать задолженность перед НАК "Нафтогаз" за потребленные энергоносители и начать процесс реструктуризации долгов. В процессе реструктуризации, как ожидается, будут списаны штрафы и пени за потребленную энергию и предоставляться субвенции от государства для уменьшения долговых обязательств предприятий.



Цену на уголь планируется повысить

Министерство энергетики и угольной промышленности с 1 апреля рекомендовало повысить для государственных предприятий предельный уровень цены 1 тонны угля для нужд теплоэлектростанций энергогенерирующих компаний и теплоэлектроцентралей до 2 тыс. грн (без НДС и расходов на транспортировку). Соответствующее решение было принято на совещании под председательством министра Игоря Насалика.

Масштабный ремонт дорог

С апреля планируется начать масштабную реконструкцию и строительство дорог. Еще в январе Премьер потребовал от профильных ведомств до 1 апреля полностью подготовиться к началу масштабных работ по строительству дорог.



Киев отключают от тепла

Отопительный сезон в столице завершается с 1 апреля. Такое решение столичная власть объяснила тем, что прогноз погоды, полученный от синоптиков, свидетельствует о повышении среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла несколько дней подряд.

Зона АТО

С 1 апреля в зоне АТО анонсировали "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбассу. Президент дал соответствующее поручение ВСУ.

Кроме того, Президент Петр Порошенко сообщил об увеличении денежной награды бойцам АТО с 1 апреля - на 1,1-1,5 тыс. грн.



Призыв на срочную службу в ВСУ

На срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования в апреле-мае 2017 года будут призваны 14 тыс. 135 граждан. Из них в ВСУ служить будут 9 тыс. 135 человек, в Нацгвардии - 4 тыс. 200 человек, в Госспецслужбе транспорта - 800 человек. Решение утвердило правительство.



В Украине стартует пробное ВНО

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе пройдет в Украине 1 апреля. Пробное ВНО по другим предметам состоится 8 апреля.

В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.



Запуск программы возмещения стоимости лекарств

С 1 апреля должна заработать программа возмещения стоимости лекарств. Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы, как ожидается, можно будет получить по рецепту в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого нужно обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства, сообщили в Минздраве.

Запретят ловить рыбу

С 1 апреля в 21 области Украины начинается нерестовый запрет на лов рыбы. Речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской областях и городе Киев. Продолжительность запрета отличается в зависимости от областей и водоемов.

Завершение очередной волны подачи электронной декларации

К 1 апреля 2017 года декларации должны подать должностные лица, которые уже подавали ежегодную декларацию за 2015 год. При этом к 1 мая 2017 года декларации подают все другие субъекты декларирования.

Из-за большого количества желающих подать декларацию за неделю до окончания срока сайт реестра э-деклараций работал со сбоями. Впрочем, доступ для подачи электронной декларации на днях восстановили и только по состоянию на 15:40 последнего дня марта в реестр внесли 1 млн 31 тыс. 534 э-деклараций.