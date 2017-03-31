Уряд планує перевірити, скільки українці платитимуть за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ми обов'язково перевіримо структуру платежу і дізнаємося, скільки людина буде реально платити. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Що насправді відбулося з ціною на газ? Закон про ринок газу і Кодекс газотранспортних мереж, прийняті парламентом, передбачають з 1 квітня розмежування ціни газу та ціни постачання газу. Такий крок призвів до зниження ціни на газ", - сказав В.Гройсман.
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За його словами, ціна газу впаде на 800 грн і становитиме 6 тис. 79 грн.
"Нацкомісія не підпорядковується Уряду, це незалежний регулятор, такий, як Нацбанк. Але ми обов'язково перевіримо структуру платежу і дізнаємося, скільки людина буде реально платити - більше чи менше? Якщо будуть знайдені суттєві різниці, то, безумовно, Уряд буде вимагати у Комісії справедливого підходу", - зазначив В.Гройсман.