На газовому ринку з'явиться більш системна конкуренція - нардеп

"В другому читанні ВР прийняла законопроект про теплопостачання з альтернативних видів палива, тобто використання української біомаси для теплопостачання, для виробництва альтернативного тепла. Це дає можливість створити умови для конкуренції на енергетичному ринку. Тому для тих, хто використовує природній газ, на українському газовому ринку з'являється більш глибока, більш системна, більш складна конкуренція, до якої всі ми з вами повинні бути готові", - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада встановила тарифи на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел на рівні 90% чинного тарифу на тепло з природного газу.