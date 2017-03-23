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На газовому ринку з'явиться більш системна конкуренція - нардеп

На газовому ринку з'явиться більш системна конкуренція - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На українському газовому ринку з'явиться більш глибока та системна конкуренція завдяки ухваленню ВР законопроекту про теплопостачання з альтернативних видів палива. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, виступаючи на ІІ Українському газовому інвестиційному форумі, передає кореспондент УНН.

"В другому читанні ВР прийняла законопроект про теплопостачання з альтернативних видів палива, тобто використання української біомаси для теплопостачання, для виробництва альтернативного тепла. Це дає можливість створити умови для конкуренції на енергетичному ринку. Тому для тих, хто використовує природній газ, на українському газовому ринку з'являється більш глибока, більш системна, більш складна конкуренція, до якої всі ми з вами повинні бути готові", - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада встановила тарифи на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел на рівні 90% чинного тарифу на тепло з природного газу.

Українські Національні Новини

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