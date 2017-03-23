На газовом рынке появится более системная конкуренция - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На украинском газовом рынке появится более глубокая и системная конкуренция благодаря принятию ВР законопроекта о теплоснабжении из альтернативных источников. Об этом заявил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, выступая на II Украинском газовом инвестиционном форуме, передает корреспондент УНН.
"Во втором чтении ВР приняла законопроект о теплоснабжении из альтернативных видов топлива, то есть использование украинской биомассы для теплоснабжения, для производства альтернативного тепла. Это дает возможность создать условия для конкуренции на энергетическом рынке. Поэтому для тех, кто использует природный газ, на украинском газовом рынке появляется более глубокая, более системная, более сложная конкуренция, к которой все мы с вами должны быть готовы", - сказал народный депутат.
Как сообщал УНН, Верховная Рада установила тарифы на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников на уровне 90% действующего тарифа на тепло из природного газа.