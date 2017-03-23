На газовом рынке появится более системная конкуренция - нардеп

"Во втором чтении ВР приняла законопроект о теплоснабжении из альтернативных видов топлива, то есть использование украинской биомассы для теплоснабжения, для производства альтернативного тепла. Это дает возможность создать условия для конкуренции на энергетическом рынке. Поэтому для тех, кто использует природный газ, на украинском газовом рынке появляется более глубокая, более системная, более сложная конкуренция, к которой все мы с вами должны быть готовы", - сказал народный депутат.

Как сообщал УНН, Верховная Рада установила тарифы на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников на уровне 90% действующего тарифа на тепло из природного газа.