Рада прийняла закон про стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних джерел

“Тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів”, — зазначається у законопроекті.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.