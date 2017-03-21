Рада прийняла закон про стимулювання виробництва теплоенергії з альтернативних джерел
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада встановила тарифи на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел на рівні 90% чинного тарифу на тепло з природного газу. Відповідний законопроект підтримали 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“Тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів”, — зазначається у законопроекті.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.