Рада приняла закон о стимулировании производства теплоэнергии из альтернативных источников

"Тарифы на тепловую энергию для субъектов хозяйствования, осуществляющих ее производство на установках с использованием альтернативных источников энергии, включая теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и когенерационные установки, для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, а также для нужд населения устанавливаются на уровне 90 процентов действующего для предприятия тарифа на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд соответствующей категории потребителей", - отмечается в законопроекте.

Как сообщал УНН, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.