Рада приняла закон о стимулировании производства теплоэнергии из альтернативных источников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада установила тарифы на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников на уровне 90% действующего тарифа на тепло из природного газа. Соответствующий законопроект поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Тарифы на тепловую энергию для субъектов хозяйствования, осуществляющих ее производство на установках с использованием альтернативных источников энергии, включая теплоэлектроцентрали, теплоэлектростанции и когенерационные установки, для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, а также для нужд населения устанавливаются на уровне 90 процентов действующего для предприятия тарифа на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд соответствующей категории потребителей", - отмечается в законопроекте.
Как сообщал УНН, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.