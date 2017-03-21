ВР знову не змогла обрати аудитора НАБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України. За кандидатуру Найджела Брауна проголосували лише 200 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Перед цим парламентарі провели рейтингове голосування, за результатами якого переможцем став Найджел Браун. Однак, він не зміг заручитися підтримкою більшості народних обранців.
Після голосування голова ВР Андрій Парубій дав доручення антикорупційному комітет у ВР доопрацювати питання щодо призначення аудитора НАБУ.
Нагадаємо, близько 20 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради під час розгляду питання щодо призначення аудитора НАБУ.