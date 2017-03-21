ВР снова не смогла выбрать аудитора НАБУ (дополнено)

Перед этим парламентарии провели рейтинговое голосование, по результатам которого победителем стал Найджел Браун. Однако, он не смог заручиться поддержкой большинства народных избранников.

После голосования председатель ВР Андрей Парубий дал поручение антикоррупционному комитету в ВР доработать вопрос о назначении аудитора НАБУ.

Напомним, около 20 депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о назначении аудитора НАБУ.