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Близько 20 депутатів заблокували трибуну ВР

Близько 20 депутатів заблокували трибуну ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Близько 20 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради під час розгляду питання щодо призначення аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Попри блокування трибуни ВР, розгляд питання продовжується. Наразі з цього питання доповідає представник профільного комітету.

Планується, що Рада спочатку обере з двох кандидатів одного шляхом рейтингового голосування, після цього за переможця має проголосувати 226 депутатів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 16 березня ВР не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.

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