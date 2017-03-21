Близько 20 депутатів заблокували трибуну ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Близько 20 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради під час розгляду питання щодо призначення аудитора Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Попри блокування трибуни ВР, розгляд питання продовжується. Наразі з цього питання доповідає представник профільного комітету.
Планується, що Рада спочатку обере з двох кандидатів одного шляхом рейтингового голосування, після цього за переможця має проголосувати 226 депутатів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, 16 березня ВР не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.