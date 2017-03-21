Около 20 депутатов заблокировали трибуну ВР

Несмотря на блокирование трибуны ВР, рассмотрение вопроса продолжается. Сейчас по этому вопросу докладывает представитель профильного комитета.

Планируется, что Рада сначала выберет из двух кандидатов одного путем рейтингового голосования, после этого за победителя должны проголосовать 226 депутатов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада во вторник снова попытается назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.