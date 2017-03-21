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Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора НАБУ

Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок знову спробує призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це сказано у порядку денному на вівторок, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань, які стосуються паливно-енергетичного комплексу та транспорту.

Крім цього депутати, зокрема планують визначитися стосовно законопроекту про соціальні послуги та внести зміни до законодавства стосовно порядку розрахунку в іноземній валюті.

Як повідомляв УНН, 16 березня ВР не включила до порядку денного питання про призначення аудитора НАБУ.

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