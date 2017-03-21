Рада во вторник снова попытается назначить аудитора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада во вторник снова попытается назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в повестке дня на вторник, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся топливно-энергетического комплекса и транспорта.
Кроме этого депутаты, в частности планируют определиться относительно законопроекта о социальных услугах и внести изменения в законодательство о порядке расчета в иностранной валюте.
Как сообщал УНН, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.