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Рада во вторник снова попытается назначить аудитора НАБУ

Рада во вторник снова попытается назначить аудитора НАБУ

Киев • УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада во вторник снова попытается назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в повестке дня на вторник, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Кроме этого депутаты, в частности планируют определиться относительно законопроекта о социальных услугах и внести изменения в законодательство о порядке расчета в иностранной валюте.

Как сообщал УНН, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.

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