Рада во вторник снова попытается назначить аудитора НАБУ

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся топливно-энергетического комплекса и транспорта.

Кроме этого депутаты, в частности планируют определиться относительно законопроекта о социальных услугах и внести изменения в законодательство о порядке расчета в иностранной валюте.

Как сообщал УНН, 16 марта ВР не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора НАБУ.