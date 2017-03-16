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ВР відмовилася розглядати аудитора НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України не включила до порядку денного питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України, передає кореспондент УНН.

Відповідну пропозицію підтримали лише 205 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

На посаду аудитора НАБУ фракції БПП та НФ пропонували призначити британця Найджела Брауна.

Крім цього, на цю посаду претендував американець Роберт Сторч.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Є.Соболєв заявив, що рішення Комітету про визначення двох кандидатів на посади аудиторів Національного антикорупційного бюро не легітимне.

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