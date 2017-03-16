ВР отказалась рассматривать аудитора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины не включила в повестку дня вопрос о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, передает корреспондент УНН.
Соответствующее предложение поддержали только 205 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.
На должность аудитора НАБУ фракции БПП и НФ предлагали назначить британца Найджела Брауна.
Кроме этого, на эту должность претендовал американец Роберт Сторч.
Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Е.Соболев заявил, что решение Комитета об определении двух кандидатов на должности аудиторов Национального антикоррупционного бюро не легитимное.