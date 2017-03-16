Рішення членів Антикорупційного комітету про призначення аудитора НАБУ не легітимне – Є.Соболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Рішення Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції про визначення двох кандидатів на посади аудиторів Національного антикорупційного бюро не легітимне. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат – голова Комітету Єгор Соболєв, передає УНН.
"Рішення", які від імені нашого парламентського комітету з протидії корупції прийняли депутати від Блоку Петра Порошенка, "Народного фронту", "Відродження" та "Опозиційного блоку", не мають жодної сили", - написав Є.Соболєв.
При цьому він зазначив, що засідання комітету призначено на завтра, про що його членів було сьогодні повідомлено.
"Вони зробили свій вибір. Під тиском. Є великий ризик, що тепер це "рішення" винесе на голосування Парламенту такий самий залежний від клептократії спікер Андрій Парубій", - зазначив Є.Соболєв.
При цьому нардеп не планує представляти на засіданні парламенту рішення, яке було ухвалене сьогодні без його участі про те, щоб рекомендувати ВР призначити аудитором НАБУ Роберта Сторча чи Найджела Брауна.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання у комітеті проект постанови щодо кандидатури від парламенту до комісії зовнішнього аудиту в Національне антикорупційне бюро України.