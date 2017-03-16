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Решение членов Антикоррупционного комитета о назначении аудитора НАБУ не легитимное - Е.Соболев

Решение членов Антикоррупционного комитета о назначении аудитора НАБУ не легитимное - Е.Соболев

Киев • УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Решение Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции об определении двух кандидатов на должности аудиторов Национального антикоррупционного бюро не легитимное. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат - глава Комитета Егор Соболев, передает УНН.

"Решения", которые от имени нашего парламентского комитета по противодействию коррупции приняли депутаты от Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Видродження" и "Оппозиционного блока", не имеют никакой силы", - написал Е.Соболев.

При этом он отметил, что заседание комитета назначено на завтра, о чем его членам сегодня сообщили.

"Они сделали свой выбор. Под давлением. Есть большой риск, что теперь это "решение" вынесет на голосование парламента такой же зависимый от клептократии спикер Андрей Парубий", - отметил Е.Соболев.

При этом нардеп не планирует представлять на заседании парламента решение, которое было принято сегодня без его участия о том, чтобы рекомендовать ВР назначить аудитором НАБУ Роберта Сторча или Найджела Брауна.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитете проект постановления относительно кандидатуры от парламента в комиссию внешнего аудита в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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