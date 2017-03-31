Правительство планирует проверить, сколько украинцы будут платить за газ

"Что на самом деле произошло с ценой на газ? Закон о рынке газа и Кодекс газотранспортных сетей, принятые парламентом, предусматривают с 1 апреля разграничения цены газа и цены поставок газа. Такой шаг привел к снижению цены на газ", - сказал В.Гройсман.

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По его словам, цена газа упадет на 800 грн и составит 6 тыс. 79 грн.

"Нацкомиссия не подчиняется Правительству, это независимый регулятор, такой, как Нацбанк. Но мы обязательно проверим структуру платежа и узнаем, сколько человек будет реально платить - больше или меньше? Если будут найдены существенные различия, то, безусловно, правительство будет требовать в комиссии справедливого подхода", - отметил В.Гройсман.