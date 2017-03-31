Правительство планирует проверить, сколько украинцы будут платить за газ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 13557 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92122 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114055 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172602 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126772 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123054 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115987 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106376 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107431 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Правительство планирует проверить, сколько украинцы будут платить за газ

Правительство планирует проверить, сколько украинцы будут платить за газ

Киев  •  УНН

 • 13468 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Мы обязательно проверим структуру платежа и узнаем, сколько человек будет реально платить. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Что на самом деле произошло с ценой на газ? Закон о рынке газа и Кодекс газотранспортных сетей, принятые парламентом, предусматривают с 1 апреля разграничения цены газа и цены поставок газа. Такой шаг привел к снижению цены на газ", - сказал В.Гройсман.

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По его словам, цена газа упадет на 800 грн и составит 6 тыс. 79 грн.

"Нацкомиссия не подчиняется Правительству, это независимый регулятор, такой, как Нацбанк. Но мы обязательно проверим структуру платежа и узнаем, сколько человек будет реально платить - больше или меньше? Если будут найдены существенные различия, то, безусловно, правительство будет требовать в комиссии справедливого подхода", - отметил В.Гройсман.

Украинские Национальные Новости

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