Зміни у квітні: оплата за газ по-новому, реєстр відшкодування ПДВ, початок відключення опалення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Квітень подарує українцям зміни в оплаті певних комунальних послуг, обіцяний початок масштабного ремонту доріг, весняний призов та нові цифри в електронних деклараціях чиновників. Що саме зміниться з початком другого місяця весни, пропонує дізнатися УНН.

Українці платитимуть за газ по-новому

З 1 квітня українці платитимуть за газ за двома показниками. Це станеться через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання.

Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо платитимуть абонентську плату при оплаті газопостачання. Вона буде різнитися, зважаючи на потужність.

Як пояснили у регуляторі, раніше 87% вартості у “платіжці” становив газ як товар, а інші 13% — послуги з транспортування і розподілу. Відтепер ціна на газ у 6879 грн за 1 тис. куб. м буде зменшена через вилучення з неї ціни транспортування і розподілу. Крім того, споживач зможе сам обирати постачальника газу.

Як повідомив Прем’єр Володимир Гройсман, ціна на газ з квітня знизиться на 800 грн і становитиме 6079 грн.

При цьому тариф на розподіл газу для облгазів варіюватиметься по регіонах. Зокрема, для ПАТ “Київгаз” тариф на послуги розподілу природного газу для побутових споживачів НКРЕКП встановлено на рівні 0,01273 грн за 1 куб. м на годину (без ПДВ).

Віце-прем’єр Павло Розенко пообіцяв, що введення абонплати за газ не призведе до збільшення суми платіжок.

Газ для промисловості знову подешевшає

“Нафтогаз” знизив ціну на газ для промспоживачів на 10% з квітня. Компанія запропонувала на квітень ціну на газ на рівні 7,675 тис. грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у березні — 8,553 тис. грн) за умови попередньої оплати промспоживачами, які збираються купувати газ обсягом понад 50 тис. куб. м в місяць та які не мають боргів перед компанією.

Тариф для “Енергоатому” і “Укренерго” збільшиться

НКРЕКП збільшить тариф для ДП “НАЕК “Енергоатом” на відпуск електричної енергії на 2,9% з 46,64 коп. за 1 кВт-год до 48 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ) з 1 квітня 2017 року. Регулятор з квітня також збільшить середньозважений тариф “Укренерго” на 12,2% — з 6,178 до 6,933 коп. 1 кВт-год (без ПДВ).

Запрацює реєстр відшкодування ПДВ

Автоматичний реєстр відшкодування ПДВ запрацює у тестовому режимі з 1 квітня. Про це повідомив Президент Петро Порошенко.

Глава держави очікує повного і ефективного проведення аудиту невідшкодованого ПДВ.

Кабмін запускає реструктуризацію боргів ТКЕ

З 1 квітня запрацює Реєстр підприємств тепло- та водопостачання, які зможуть врегулювати заборгованість перед НАК “Нафтогаз” за спожиті енергоносії і розпочати процес реструктуризації боргів. У процесі реструктуризації, як очікується, будуть списані штрафи і пені за спожиту енергію та надаватимуться субвенції від держави для зменшення боргових зобов’язань підприємств.

Ціну на вугілля планується підвищити

Міністерство енергетики та вугільної промисловості з 1 квітня рекомендувало підвищити для державних підприємств граничний рівень ціни 1 тонни вугілля для потреб теплоелектростанцій енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей до 2 тис. грн (без ПДВ та витрат на транспортування). Відповідне рішення було прийнято на нараді під головуванням міністра Ігоря Насалика.

Масштабний ремонт доріг

З квітня планується почати масштабну реконструкцію та будівництво доріг. Ще у січні Прем’єр вимагав від профільних відомств до 1 квітня повністю підготуватися до початку масштабних робіт з будівництва доріг.

Київ відключають від тепла

Опалювальний сезон у столиці завершується з 1 квітня. Таке рішення столична влада пояснила тим, що прогноз погоди, отриманий від синоптиків, свідчить про підвищення середньодобової температури вище 8 градусів тепла кілька днів підряд.

Зона АТО

З 1 квітня в зоні АТО анонсували “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу. Президент дав відповідне доручення ЗСУ.

Крім того, Президент Петро Порошенко повідомив про збільшення грошової нагороди бійцям АТО з 1 квітня — на 1,1-1,5 тис. грн.

Призов на строкову службу в ЗСУ

На строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань у квітні-травні 2017 року буде призвано 14 тис. 135 громадян. Із них у ЗСУ служитимуть 9 тис. 135 осіб, у Нацгвардії — 4 тис. 200 осіб, у Держспецслужбі транспорту — 800 осіб. Рішення затвердив уряд.

В Україні стартує пробне ЗНО

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури пройде в Україні 1 квітня. Пробне ЗНО з інших предметів відбудеться 8 квітня.

Цьогоріч для учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання діятиме спеціальний онлайновий сервіс, з допомогою якого можна визначити результат тестування. Сервіс буде доступний з 1 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів.

Запуск програми відшкодування вартості ліків

З 1 квітня має запрацювати програма відшкодування вартості ліків. Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, як очікується, можна буде отримати за рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутись до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки та отримати ліки, повідомили у МОЗ.

Заборонять ловити рибу

З 1 квітня в 21 області України розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Миколаївську, Кіровоградську, Київську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Сумську, Рівненську, Чернігівську, Чернівецьку, Черкаську області та місто Київ. Тривалість заборони відрізняється залежно від областей та водойм.

Завершення чергової хвилі подачі е-декларацій

До 1 квітня 2017 року декларації мали подати посадовці, які вже подавали щорічну декларацію за 2015 рік. При цьому до 1 травня 2017 року декларації подають всі інші суб’єкти декларування.

Через велику кількість охочих подати декларацію за тиждень до завершення строку сайт реєстру е-декларацій працював зі збоями. Утім, доступ для подачі е-декларацій днями відновили і лише станом на 15:40 останнього дня березня у реєстр внесли 1 млн 31 тис. 534 е-декларацій.

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