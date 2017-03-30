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Цієї суботи пройде пробне ЗНО з української мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У суботу, 1 квітня, пройде пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Про це УНН повідомили у прес-службі УЦОЯО.

Пробне тестування розпочнеться об 11:00. Допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50 та здійснюватиметься за паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу), запрошенням. Адреса пункту тестування вказана в запрошенні-реєстраційній картці, що розміщена в особистому кабінеті кожного учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з інших предметів відбудеться 8 квітня.

Цьогоріч для учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання діятиме спеціальний онлайновий сервіс, з допомогою якого можна визначити результат тестування. Сервіс буде доступний з 1 квітня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО, створених на сайтах регіональних центрів.

Учасники пробного ЗНО зможуть вносити відповіді до сервісу впродовж чотирьох днів із дня проходження певного тестування.

Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 8 квітня 2017 року, з інших навчальних предметів – 14 квітня. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Як повідомляв УНН, для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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