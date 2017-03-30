В субботу пройдет пробное ВНО по украинскому языку

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169334 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121677 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106078 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103824 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В субботу пройдет пробное ВНО по украинскому языку

В субботу пройдет пробное ВНО по украинскому языку

Киев  •  УНН

 • 9993 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В субботу, 1 апреля, пройдет пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЦОКО.

Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документом, удостоверяющим личность), приглашению. Адрес пункта тестирования указан в приглашении-регистрационной карточке, расположенной в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.

Пробное внешнее независимое оценивание по другим предметам состоится 8 апреля.

В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Участники пробного ВНО смогут вносить ответы к сервису в течение четырех дней со дня прохождения определенного тестирования.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля 2017, по другим учебным предметам - 14 апреля. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те лица, которые внесут свои ответы к сервису определения результатов.

Как сообщал УНН, для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. Человек.

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