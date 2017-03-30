В субботу пройдет пробное ВНО по украинскому языку

Пробное тестирование начнется в 11:00. Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документом, удостоверяющим личность), приглашению. Адрес пункта тестирования указан в приглашении-регистрационной карточке, расположенной в личном кабинете каждого участника пробного ВНО на сайте соответствующего регионального центра.

Пробное внешнее независимое оценивание по другим предметам состоится 8 апреля.

В этом году для участников пробного внешнего независимого оценивания будет действовать специальный онлайновый сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Участники пробного ВНО смогут вносить ответы к сервису в течение четырех дней со дня прохождения определенного тестирования.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 8 апреля 2017, по другим учебным предметам - 14 апреля. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те лица, которые внесут свои ответы к сервису определения результатов.

Как сообщал УНН, для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. Человек.