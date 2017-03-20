Для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на сьогодні для участі в незалежному оцінюванні зареєструвалися більше 223 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
“Станом на 20 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано понад 223 тисячі осіб”, — йдеться у повідомленні.
Реєстрація на ЗНО тривала з 6 лютого до 17 березня. Однак навелені дані неостаточні, оскільки обробка реєстраційних документів у регіональних центрах оцінювання якості освіти ще триває.
“Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 17 березня, за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після 17 березня, опрацьовуватися не будуть”, — наголосили у центрі.
При цьому внести зміни до реєстраційних даних або усунути причини, що стали підставою для відмови в реєстрації, можна до 31 березня.
Нагадаємо, для учасників ЗНО створили мобільний додаток.