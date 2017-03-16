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Для учасників ЗНО створили мобільний додаток

Для учасників ЗНО створили мобільний додаток

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Для поліпшення процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання для його учасників створено мобільний додаток, який міститиме всю необхідну для них інформацію. Про це повідомив на прес-конференції керівник проекту зі створення мобільного додатка “Моє ЗНО” Сергій Васько, передає кореспондент УНН.

“Наш наступний крок у поліпшенні учасникам тестування проходження іспитів — це створення мобільного додатку, за рахунок якого можна буде перевірити інформацію щодо того, коли і як буде відбуватись тестування ЗНО, буде завантажуватися інформація щодо отриманих результатів і буде оперативне інформування всіх учасників ЗНО стосовно регламенту і процесу проходження іспитів, які вони обрали”, — сказав С.Васько.

Він повідомив, що скористатися додатком зможуть усі учасники тестування, вже зареєстровані Українським центром оцінювання якості освіти.

За словами керівника проекту, поки що завантажити додаток можна тільки на Android, однак розробники працюють над створенням його аналога для IOS.

На прес-конференції також було повідомлено, що ідея створення мобільного додатка для учасників ЗНО зародилася ще у 2015 році, коли під час проходження оцінювання учасники зіштовхнулися з проблемою доступу до необхідної інформації через проблеми з сайтом.

Нагадаємо, реєстрація для участі в ЗНО завершується вже цього тижня.

Українські Національні Новини

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