Реєстрація для участі в ЗНО завершується вже цього тижня

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні завершується 17 березня. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.

“17 березня — останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дата подання документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи.

Як зазначається, найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Києві (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.

Уже традиційно найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови і літератури — 181 232, історії України — 137 228, математики — 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається — біологія (66 459), п’ятим — англійська мова (64 478).

Нагадаємо, майже 60% населення підтримує вступ до вишів через ЗНО.

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