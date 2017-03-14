Реєстрація для участі в ЗНО завершується вже цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні завершується 17 березня. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
“17 березня — останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дата подання документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Наполегливо радимо не зволікати з відправленням документів до регіонального центру”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 14 березня 2017 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 181 732 особи.
Як зазначається, найактивніше реєструються абітурієнти в Дніпропетровській області (15 991), місті Києві (13 456), Харківській (13 349), Львівській (12 162), Одеській (11 492) областях.
Уже традиційно найбільше осіб виявило бажання скласти тести з української мови і літератури — 181 232, історії України — 137 228, математики — 86 336. Четвертим за популярністю предметом залишається — біологія (66 459), п’ятим — англійська мова (64 478).
Нагадаємо, майже 60% населення підтримує вступ до вишів через ЗНО.