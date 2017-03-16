Для участников ВНО создали мобильное приложение

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39084 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104328 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178795 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106520 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Для участников ВНО создали мобильное приложение

Для участников ВНО создали мобильное приложение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Для улучшения процедуры прохождения внешнего независимого оценивания для участников создано мобильное приложение, содержащее всю необходимую для них информацию. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель проекта по созданию мобильного приложения "Мое ВНО" Сергей Васько, передает корреспондент УНН.

"Наш следующий шаг в улучшении участникам тестирования прохождения экзаменов - это создание мобильного приложения, за счет которого можно будет проверить информацию о том, когда и как будет проходить тестирование ВНО, будет загружаться информация о полученных результатах и будет оперативное информирование всех участников ВНО относительно регламента и процесса прохождения экзаменов, которые они выбрали", - сказал С.Васько.

Он сообщил, что воспользоваться приложением смогут все участники тестирования, уже зарегистрированные Украинским центром оценивания качества образования.

По словам руководителя проекта, пока загрузить приложение можно только на Android, однако разработчики работают над созданием его аналога для IOS.

На пресс-конференции также было сообщено, что идея создания мобильного приложения для участников ВНО зародилась еще в 2015 году, когда во время прохождения оценивания участники столкнулись с проблемой доступа к необходимой информации из-за проблем с сайтом.

Напомним, регистрация для участия в ВНО заканчивается уже на этой неделе.

Украинские Национальные Новости

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