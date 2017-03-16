Для участников ВНО создали мобильное приложение

"Наш следующий шаг в улучшении участникам тестирования прохождения экзаменов - это создание мобильного приложения, за счет которого можно будет проверить информацию о том, когда и как будет проходить тестирование ВНО, будет загружаться информация о полученных результатах и будет оперативное информирование всех участников ВНО относительно регламента и процесса прохождения экзаменов, которые они выбрали", - сказал С.Васько.

Он сообщил, что воспользоваться приложением смогут все участники тестирования, уже зарегистрированные Украинским центром оценивания качества образования.

По словам руководителя проекта, пока загрузить приложение можно только на Android, однако разработчики работают над созданием его аналога для IOS.



На пресс-конференции также было сообщено, что идея создания мобильного приложения для участников ВНО зародилась еще в 2015 году, когда во время прохождения оценивания участники столкнулись с проблемой доступа к необходимой информации из-за проблем с сайтом.



Напомним, регистрация для участия в ВНО заканчивается уже на этой неделе.