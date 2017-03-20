Для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На сегодня для участия в независимом оценивании зарегистрировались более 223 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.
"По состоянию на 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано более 223 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Регистрация на ВНО длилась с 6 февраля по 17 марта. Однако приведенные данные неокончательные, поскольку обработка регистрационных документов в региональных центрах оценивания качества образования продолжается.
"Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 17 марта, при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 17 марта, обрабатываться не будут ", - отметили в центре.
При этом внести изменения в регистрационные данные или устранить причины, послужившие основанием для отказа в регистрации, можно до 31 марта.
Напомним, для участников ВНО создали мобильное приложение .