Для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. человек

"По состоянию на 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано более 223 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Регистрация на ВНО длилась с 6 февраля по 17 марта. Однако приведенные данные неокончательные, поскольку обработка регистрационных документов в региональных центрах оценивания качества образования продолжается.

"Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 17 марта, при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 17 марта, обрабатываться не будут ", - отметили в центре.

При этом внести изменения в регистрационные данные или устранить причины, послужившие основанием для отказа в регистрации, можно до 31 марта.

Напомним, для участников ВНО создали мобильное приложение .