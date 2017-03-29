У Мінську домовились про подовження роботи КПВВ на Великодні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні сторони Тристоронньої контактної групи на зустрічі у Мінську домовилися про припинення вогню з 1 квітня та про подовження роботи КПВВ на лінії зіткнення. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яка набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, 29 березня засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.