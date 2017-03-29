У Мінську домовились про подовження роботи КПВВ на Великодні свята

"Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яка набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, 29 березня засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.