Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Нагадаємо, контактна група востаннє проводила засідання в Мінську 15 березня.
Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що Росія гальмує роботу всіх підгруп у Мінську.